Millionenverluste: Steirische Bürgermeister kämpfen um Leerstandsabgabe

Seit 2022 können steirische Gemeinden eine Leerstandsabgabe einheben. Ziel war es, leerstehende Wohnungen zu aktivieren und gleichzeitig die Gemeindekassen zu stärken. Nun steht die Abgabe politisch auf dem Prüfstand. Die blau-schwarze Landeskoalition hat im Regierungsprogramm die Abschaffung der Leerstandsabgabe angekündigt. Gleichzeitig soll die Zweitwohnsitzabgabe evaluiert werden. Konkrete Schritte gibt es zwar noch nicht, Gespräche laufen jedoch, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. In vielen Gemeinden stößt das Vorhaben auf Widerstand. Denn die Einnahmen sind längst fix eingeplant.

Millionenbeträge für Infrastruktur

Rund 180 der 285 steirischen Gemeinden heben inzwischen eine Leerstandsabgabe ein. Laut Land fließen daraus landesweit etwa zwei Millionen Euro pro Jahr. Die Zweitwohnsitzabgabe bringt sogar knapp acht Millionen Euro. Die Entscheidung, ob eine Gemeinde die Abgabe einführt, liegt bei den Kommunen selbst. ebenso wie die Verwendung der Mittel. Vor allem Tourismusorte profitieren deutlich. In Schladming etwa summieren sich die Einnahmen aus Leerstand und Zweitwohnsitz auf rund eine halbe Million Euro jährlich. Geld, das in Infrastruktur, Dienstleistungen und Gemeindebetrieb fließt. Auch der Städtebund sieht die Abschaffungspläne kritisch. Vertreter sprechen von einem falschen Signal, nachdem viele Gemeinden die Abgabe erst mit erheblichem Verwaltungsaufwand umgesetzt hätten.

Lenkung oder reine Einnahmequelle?

Die Höhe der Leerstandsabgabe liegt in der Steiermark bei maximal 10 Euro pro Quadratmeter im Jahr. Für eine 100-Quadratmeter-Wohnung sind das höchstens 1.000 Euro jährlich, im Vergleich zu anderen Bundesländern ein eher moderater Betrag. Ob die Abgabe tatsächlich dazu beiträgt, Wohnraum auf den Markt zu bringen, wird unterschiedlich beurteilt. Manche sehen sie primär als Einnahmequelle, andere als sanften Anreiz zur Nutzung leerstehender Immobilien.