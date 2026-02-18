Steiermark: Viel Verkehr zum Ferienende, diese Strecken sind betroffen

Mit dem Ende der Semesterferien in der Steiermark und Oberösterreich rollt die Reisewelle zurück. Der ÖAMTC rechnet am Wochenende mit Staus auf der S6, der B320 und rund um Skigebiete. Besonders der Samstag ist betroffen.

Die Semesterferien gehen zu Ende und damit startet die große Heimreisewelle. Besonders betroffen sind am Wochenende nicht nur Bayern, sondern auch Oberösterreich und die Steiermark. Viele Urlauber kehren aus den Skigebieten zurück. Laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen wird es vor allem am Samstag zu Verzögerungen kommen. Neben dem klassischen Rückreiseverkehr mischen sich weiterhin zahlreiche Tagesausflügler unter die Autofahrer. Die direkten Zu- und Abfahrten großer Wintersportregionen werden stark frequentiert sein.

Vor allem die S6 und die B320 betroffen

In der Steiermark wird sich der Verkehr insbesondere auf der Semmering Schnellstraße (S6) bemerkbar machen, vor allem vor Tunnelbereichen ist mit Stau zu rechnen. Auch auf der Ennstal Straße (B320) sind Zeitverluste nicht ausgeschlossen. Auch die Lage in anderen Bundesländern beeinflusst die steirischen Straßen. In Salzburg sind auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Golling und Pass Lueg sowie auf der Pinzgauer Straße (B311) Verzögerungen zu erwarten. Diese Strecken sind wichtige Verbindungen für Urlauber Richtung Süden und Osten. In Tirol wird es unter anderem auf der Fernpassstrecke (B179), im Zillertal und Ötztal sowie am Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden auf der Inntal Autobahn (A12) eng. Auch in Vorarlberg sind auf der Rheintal Autobahn (A14) und der Arlberg Schnellstraße (S16) Wartezeiten wahrscheinlich. An den Grenzübergängen in Richtung Deutschland kann es ebenfalls zu längeren Wartezeiten kommen.

ÖAMTC gibt Tipps für sichere Heimfahrt

Der ÖAMTC empfiehlt, ausreichend Zeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Die ÖAMTC-App oder der Online-Routenplaner bieten laufend Updates. Wichtig ist zudem die richtige Winterausrüstung: Schneeketten mitführen, Scheibenwaschanlage auffüllen, Tank oder Akku nicht auf Reserve fahren. Auch die korrekte Sicherung von Gepäck, besonders von Ski oder Snowboards, sollte nicht unterschätzt werden. Wer flexibel ist, sollte Stoßzeiten meiden und zusätzliche Pausen einplanen. So lässt sich die Heimreise aus den Semesterferien zumindest etwas entspannter antreten.