Rund 500 Gäste erwartet: SPÖ-Aschermittwoch im Murtal

Die steirische SPÖ lädt am Aschermittwoch erneut nach Kobenz. Parteichef Max Lercher will in der Zechnerhalle eine pointierte Rede halten. Rund 500 Gäste werden erwartet, auch Kärntens SPÖ-Chef Daniel Fellner ist angekündigt.

Während andernorts gefastet wird, wird in Kobenz politisch nachgeschärft. Die steirische SPÖ begeht am Aschermittwoch ihren mittlerweile fünften politischen Aschermittwoch, erneut in der Zechnerhalle im Bezirk Murtal. Ab 18.30 Uhr werden rund 500 Gäste erwartet. Im Mittelpunkt steht eine Rede von Landesparteichef Max Lercher. Aus Parteikreisen heißt es, er wolle „klare Kante zeigen“ und aktuelle landespolitische Themen offensiv ansprechen. Als Gastredner wird Daniel Fellner erwartet, Landesrat und Landesparteivorsitzender in Kärnten sowie designierter Nachfolger von Landeshauptmann Peter Kaiser. Damit setzt die SPÖ auf bundesländerübergreifende Unterstützung.

Politischer Aschermittwoch mit Tradition

Der politische Aschermittwoch ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im österreichischen Parteikalender, ursprünglich stark von der FPÖ geprägt. Auch ÖVP und andere Parteien nutzen den Termin regelmäßig für programmatische Reden. Für die steirische SPÖ ist die Veranstaltung vergleichsweise jung. 2020 startete man im Oberweger Stadl in Judenburg mit Max Lercher als Hauptredner. Pandemiebedingt folgten zwei Jahre Pause. Seit 2023 wird das Format wieder fortgesetzt. 2024 wechselte man in die größere und besser erreichbare Zechnerhalle in Kobenz. Im Vorjahr war unter anderem SPÖ-Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler zu Gast.