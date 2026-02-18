Justizanstalt Karlau in Graz überfüllt: Einzelzellen nun doppelt belegt

Eigentlich sollte in der Karlau jeder Insasse in einer Einzelzelle untergebracht sein. Dafür wurden in der Vergangenheit sogar Haftplätze reduziert. Doch die Realität hat das Konzept eingeholt. Mit Stand Februar 2026 sind in der Grazer Justizanstalt insgesamt 439 Insassen inhaftiert, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. 98 davon befinden sich im Maßnahmenvollzug, also in forensisch-therapeutischer Unterbringung. Aufgrund steigender Zahlen musste nun eine sechste Abteilung eröffnet werden. Dadurch stehen 16 zusätzliche Plätze für den Maßnahmenvollzug zur Verfügung. Das Justizministerium bestätigt einen anhaltenden Anstieg strafrechtlicher Unterbringungen. Die Mehrheit der Betroffenen, laut Ministerium rund 80 bis 90 Prozent, sei in Anstaltsbetriebe integriert. Bei besonders gefährlichen oder gesundheitlich eingeschränkten Personen sei das jedoch nicht möglich.

Mehrfachbelegung sorgt für Kritik

Die Ausweitung hat Folgen für die Unterbringung: Einzelzellen werden teilweise doppelt belegt. In einzelnen Bereichen sei es zu engeren Platzverhältnissen gekommen. Aus der Gewerkschaft der Justizwache kommt Kritik. Es wird darauf verwiesen, dass sich Personalstand und Infrastruktur seit Jahren kaum verändert hätten. In der Karlau sind aktuell 202 Exekutivbedienstete tätig, davon 21 im Maßnahmenvollzug. Zusätzliches Personal ist laut Justizministerium für die 16 neuen Plätze nicht vorgesehen.

Zukunft der Maßnahme-Abteilung offen

Eine Machbarkeitsstudie für ein eigenes forensisch-therapeutisches Zentrum mit 120 Haftplätzen am Gelände der Karlau wurde bereits 2023 in Auftrag gegeben. Ziel wäre eine klare Trennung zwischen regulärem Strafvollzug und Maßnahmenunterbringung gewesen. Derzeit deutet jedoch vieles darauf hin, dass die zusätzliche Abteilung in der bestehenden Struktur bleiben soll.