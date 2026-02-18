Auto krachte gegen Baum: Unfall fordert einen Verletzten

In der Nacht auf Mittwoch, 18. Feber, kam es in der Region Burgau/Burgauberg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus.

In der vergangenen Nacht rückte die Freiwillige Feuerwehr Burgau Burgauberg zu einem Verkehrsunfall aus, bei dem eine Person verletzt wurde. Wie Bilder zeigen, krachte ein Fahrzeug im Ortgebiet von Burgau (Hartberg-Fürstenfeld) gegen einen Baum. „Nach der Erstabsicherung der Unfallstelle unterstützten wir das Rotes Kreuz bei der Versorgung der verletzten Person. Anschließend erfolgte die Bergung des verunfallten Fahrzeuges sowie die Reinigung der Fahrbahn“, berichten die Einsatzkräfte. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt, vermutlich soll der Lenker aber zu schnell unterwegs gewesen sein.