Gefährlicher LKW-Unfall auf A9: Feuerwehren im Einsatz

Am Faschingsdienstag kam es auf der A9 bei St. Michael zu einem LKW-Unfall, bei dem Diesel austrat. Die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Göss und St. Michael rückten aus und sicherten die Unfallstelle.

Am Vormittag des Faschingsdienstages kam es auf der A9 in Fahrtrichtung Linz zwischen dem Gleinalmtunnel und der Mautstelle St. Michael zu einem LKW-Unfall mit Dieselaustritt. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte der LKW die Mittelleitplanke, riss einen Teil davon aus der Verankerung und kam wenige Meter später zum Stillstand. Dabei wurde der Kraftstofftank des Fahrzeugs beschädigt, wodurch Diesel und Betriebsmittel austraten.

Schadstoff-Austritt nach Unfall: Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss wurde hinzugezogen, um die Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Michael bei der Bindung und Absaugung der Stoffe zu unterstützen. Zudem wurden Kanaldichtkissen und Ölsperren eingesetzt, um ein Eindringen der Betriebsmittel in nahegelegene Gewässer zu verhindern. Anschließend reinigte eine Fachfirma den betroffenen Kanalbereich. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag, nach Abschluss rückten die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr wieder ein. Im Einsatz standen neben den beiden Feuerwehren auch die Autobahnpolizei, ASFINAG, das ÖRK, ein Bergeunternehmen und die Bezirkshauptmannschaft.