Banküberfall mit „Bombe“ in Graz: Fall beschäftigt die Ermittler

Ein spektakulärer Banküberfall in Graz beschäftigt erneut die Ermittler: In der Sendung „Fahndung Österreich“ wird nun der Fall eines Mannes gezeigt, der 2022 mit einer täuschend echten Bombenattrappe eine Bank überfiel.

Die Polizei hofft nun durch die TV-Ausstrahlung auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Es geschah im März 2022: Ein bislang unbekannter Täter überfiel eine Bank in der Triesterstraße im Grazer Stadtteil Puntigam. Mit dabei hatte er damals eine täuschend echte Bombenattrappe und drohte den Angestellten. Durch einen Zettel mit der Aufschrift „Leise Geld Hier. Alles. Ich hab Bombe und Waffe. Schnell.“ forderte er von den Mitarbeitern das Geld ein. Danach holte er die Bombenattrappe aus seinem Rucksack.

Banküberfall: Täter wird seit Jahren gesucht

Der Täter konnte damals mit dem Bargeld flüchten – seitdem fehlt von ihm jede Spur. Trotz Alarmfahndung und umfangreichen Ermittlungen konnte der Unbekannte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Nun wird der Fall neu aufgerollt und ist am Mittwoch, 18. Feber 2026 Thema bei der Sendung „Fahndung Österreich“ auf Servus-TV. Die Polizei kann durch die TV-Ausstrahlung auf neue Hinweise aus der Bevölkerung hoffen.

Banküberfall in Graz-Andritz: Fahndung nach Täter läuft auch hier

