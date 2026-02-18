Feuerwehren bekämpfen Wiesenbrand: Bahndamm stand in Flammen

Am 18. Februar wurden drei Feuerwehren im Bereich Judenburg zu einem Wiesenbrand in der Unteren Paig gerufen. Auf rund 400 m² stand der Bahndamm in Flammen, das Feuer drohte auf den angrenzenden Wald überzugreifen.

Dank des schnellen Einsatzes konnte eine Ausbreitung verhindert und der Brand nach etwa zwei Stunden gelöscht werden.

Am Mittwoch wurden drei Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbands Judenburg unmittelbar nach dem Einsatz auf der S36 zu einem Wiesenbrand in die Untere Paig (im Murtal) alarmiert. Auf einer Fläche von rund 400 Qudratmetern stand der Bahndamm in Brand, wobei das Feuer bereits auf den angrenzenden Hochwald überzugreifen drohte. Den Feuerwehren Judenburg Stadt, Pöls und Rothenthurm gelang es, ein weiteres Ausbreiten der Flammen rechtzeitig zu verhindern. Der Brand wurde mit mehreren Löschleitungen bekämpft und schließlich vollständig abgelöscht. Nach rund zwei Stunden konnte seitens der Einsatzleitung „Brand aus“ gegeben werden.

©BR A. Eder

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert