Auto überschlug sich auf eisiger Fahrbahn: Feuerwehr im Einsatz

Am 18. Februar überschlug sich ein Auto auf eisiger Fahrbahn. Die Feuerwehr Stanz sicherte das Fahrzeug und brachte es ins Tal.

Am Mittwoch, 18. Feber 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stanz zu einer Fahrzeugbergung in das Possegg mittels Sirenenalarm gerufen. Die FF Stanz rückte mit HLF 2 und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Ein PKW war aufgrund des eisigen Weges weggerutscht und hat sich dabei überschlagen. Die FF Stanz sicherte das Fahrzeug gegen Wegrutschen und forderte einen LKW mit vollbestückten Schneeketten von der Firma Drexler Transporte zur Unterstützung an. Das Fahrzeug wurde geborgen und ins Tal gebracht.

Feuerwehr musste Kleinbus bergen

Auch am Dienstag, 17. Feber 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stanz zu einer Fahrzeugbergung auf die L 114 gerufen. Ein Kleinbus mit Anhänger kam aufgrund der winterlichen Verhältnisse nicht mehr weiter. Die FF Stanz rückte mit HLF 2 und LFA Stanz mit 18 Einsatzkräften aus, sicherte die Unfallstelle und das Fahrzeug ab und schleppte es auf den Schanzsattel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 21:07 Uhr aktualisiert