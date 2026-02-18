Steiermark-Wetter: Italientief bringt Schnee am Donnerstag

Der Donnerstag beginnt in der Steiermark noch trocken, doch ab Mittag können Regen und Schnee aufziehen. Die Schneefallgrenze schwankt stark, teilweise kann es bis in die Täler herab schneien.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft und zunehmend nass. Der Vormittag startet noch trocken, ist aber stark bewölkt, Auflockerungen sind kaum zu erwarten. Später wird Schnee erwartet.

Wetterprognose: Italientief bringt Schnee in die Steiermark

„Spätestens ab Mittag sorgt ein Italientief dann für zunehmend nasses Wetter. Es regnet oder schneit am Nachmittag und Abend dann häufig und teils auch kräftig“, so die Prognose der GeoSphere. Die Schneefallgrenze kann stark schwanken, teilweise soll es bis in die Täler herab schneien. „Ganz im Südosten regnet es hingegen zunächst noch bis über 1200 m Höhe hinauf“, heißt es. Die Temperaturen liegen am Donnerstag zwischen 1 und 4 Grad.