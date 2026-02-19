Unbekannte Flüssigkeit löste Feuerwehreinsatz auf der S36 aus

Ein zunächst unbekannter Flüssigkeitsaustritt bei einem LKW sorgte am Mittwoch für einen Einsatz mehrerer Feuerwehren auf der S36. Rasch konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Da zunächst unklar war, um welchen Stoff es sich handelt, rückten die Feuerwehren Aichdorf, Farrach, Judenburg und Knittelfeld mit insgesamt 28 Einsatzkräften aus.

Da zunächst unklar war, um welchen Stoff es sich handelt, rückten die Feuerwehren Aichdorf, Farrach, Judenburg und Knittelfeld mit insgesamt 28 Einsatzkräften aus.

„Zu einem nicht alltäglichen Einsatz mussten Teile des Schadstoffzuges Murtal am 18. Februar ausrücken“, beginnt der Einsatzbericht des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld. Denn gegen 14.30 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf, dass auf der Autobahnauffahrt zur S36 zwischen Judenburg Ost und Zeltweg West ein LKW auf dem Pannenstreifen steht bei dem eine unbekannte Flüssigkeit austritt.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Da zunächst unklar war, um welchen Stoff es sich handelt, rückten die Feuerwehren Aichdorf, Farrach, Judenburg und Knittelfeld mit insgesamt 28 Einsatzkräften aus. Vorsorglich wurden auch Vollkörperschutzanzüge für Schadstoffe bereitgestellt.

Flüssiggas-Austritt auf der S36

Nach der Erkundung durch Einsatzleiter Abschnittsbrandinspektor Franz Winkler konnte rasch Entwarnung gegeben werden: Aus dem mit Flüssiggas betriebenen LKW war während der Fahrt Treibstoff ausgetreten. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und führte Sicherungsmaßnahmen am Tank durch. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.