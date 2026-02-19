Nächtlicher Einsatz: Auto landete beim Rückwärtsfahren im Graben

Am Dienstagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Hatzendorf zu einem Verkehrsunfall am Kircheneggweg ausrücken. Ein Fahrzeug war beim Rückwärtsfahren in einen Graben geraten und steckengeblieben.

Nächtlicher Unfall im Bezirk Südoststeiermark. In den späten Abendstunden des 17. Feber wurde die Feuerwehr Hatzendorf mittels Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall am Kircheneggweg alarmiert. „Ein Fahrzeug war beim Rückwärtsfahren in einen Graben geraten und steckengeblieben“, schildern die Einsatzkräfte den Vorfall. Das Auto wurde schließlich von den Einsatzkräften geborgen und wieder auf die Straße gebracht.