Feuerwehreinsatz: Kollision forderte zwei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der L406 in Pöllau wurden am Abend zwei Lenkerinnen leicht verletzt.

Am Abend des 18. Februar 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Verkehrsunfall auf der L406 bei Retter Reisen alarmiert. Zwei Fahrzeuge waren im Kreuzungsbereich kollidiert, beide Lenkerinnen wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, leuchteten sie aus und unterstützten den Feuerwehrarzt bei der Versorgung der Verletzten gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Nach Abtransport der Verletzten wurden die Fahrzeuge von der Fahrbahn entfernt, ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Straße gereinigt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert