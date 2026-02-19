Italientief: So viel Schnee wird in der Steiermark erwartet

Am Donnerstag bringt ein Italientief der Steiermark dichte Wolken, Regen und teils kräftigen Schneefall bis in tiefe Lagen. Vor allem im Nordosten des Landes ist in der Nacht teilweise mit intensiven Schneefällen zu rechnen.

Ein Italientief bringt am Donnerstag, 19. Feber 2026, unbeständiges Wetter in die Steiermark. Laut GeoSphere „sorgt das Tief im ganzen Land für dichte Wolken“, wobei im Westen und Süden bereits am Vormittag teils kräftige Niederschläge einsetzen.

Schneefall bis in tiefe Lagen möglich

Die Schneefallgrenze schwankt stark, sodass „mit Regen, Schneeregen und Schneefall bis in tiefe Lagen“ gerechnet werden muss. Im Norden beginnt es zunächst leicht zu schneien, mittags kann der Schnee zeitweise in Schneeregen oder Regen übergehen. Am Nachmittag sinkt die Schneefallgrenze von Norden her bis in tiefe Lagen, und besonders im Nordosten intensiviert sich der Schneefall „in der Nacht deutlich“. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, im Nordosten auch lebhaft aus Nordost bis Ost. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 6 Grad. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf wechselhafte Straßenverhältnisse einstellen.

So viel Schnee wird in der Steiermark erwartet

Die Schneemengen in der Steiermark variieren je nach Region und Höhenlage: In tieferen Lagen sind meist 5 bis 15 cm Neuschnee zu erwarten, auf den Bergen können 15 bis 30 cm zusammenkommen, wie die Plattform Skywarn Austria informiert. Im Süden des Landes kann es zunächst länger regnen, bevor die Schneefallgrenze am Nachmittag sinkt. Insgesamt bleibt das Wetter wechselhaft, mit einem Mix aus Regen, Schneeregen und Schnee bis in die Abendstunden.

„Spätestens in der Nacht auf Freitag schneit es dann überall bis in tiefe Lagen, zeitweise auch stark, und der Schwerpunkt des Schneefalls verlagert sich allmählich in die Osthälfte Österreichs – vom Raum Wien über das Burgenland bis zur südlichen Steiermark und Unterkärnten“, sagt Meteorologe Lukas Bodinger von der GeoSphere Austria, „im Großteil Österreichs fallen bis Freitag Vormittag 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, vereinzelt auch mehr.“

Störungen im Straßenverkehr durch Neuschnee zu erwarten

Der Neuschnee kann für Verzögerungen auf Straßen sowie im Zug- und Flugverkehr sorgen. Auch Hauptverbindungen wie die Südautobahn können betroffen sein, ganz besonders in den höher gelegenen Abschnitten, wie im am Wechsel und auf der Pack.

Außerdem können unter der Schneelast Bäume umstürzen und Stromleitungen beschädigen, warnt die GeoSphere.

Wetterlage entspannt sich am Freitag wieder

Am Freitag klingt der Schneefall spätestens im Laufe des Nachmittags ab und die Situation auf den Verkehrswegen sollte sich überall wieder entspannen. Die Lawinengefahr bleibt aber in den nächsten Tagen im gesamten Bergland zu beachten und ist größtenteils erheblich bis groß.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 10:08 Uhr aktualisiert