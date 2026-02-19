Sanierungsverfahren über steirisches Abbruchunternehmen eröffnet

Über die Demolit-Abbruch GmbH wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen mit 24 Beschäftigten und rund 76 Gläubigern weist Verbindlichkeiten in Millionenhöhe auf, soll aber fortgeführt werden.

Der Sanierungsplan soll aus dem Fortbetrieb des Unternehmens erwirtschaftet werden.

Die Demolit – Abbruch GmbH aus Heiligenkreuz am Waasen (Bezirk Leibnitz) steht vor einem finanziellen Neuanfang: Am 19. Februar 2026 wurde am Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über das Unternehmen eröffnet. Das Bau- und Abbruchunternehmen beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiter und hat rund 76 Gläubiger.

Passiva in Millionenhöhe

Die Passiva belaufen sich laut KSV1870 auf etwa 3,265 Millionen Euro, während die Aktiva mit rund 708.000 Euro angesetzt sind. Insolvenzursachen seien laut Schuldner unter anderem Zahlungsausfälle, Vertragsrücktritte sowie zwei gescheiterte Großprojekte.

Unternehmen soll fortgeführt werden

Ziel des Sanierungsverfahrens ist die Fortführung des Unternehmens. Ein aktueller Sanierungsplan siehe vor, dass die Gläubiger insgesamt 30 Prozent ihrer Forderungen innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Plans erhalten sollen. Die KWP Insolvenzabwicklungs GmbH, vertreten durch Mag. Laura Wuntschek-Hörtler, wurde laut KSV1870 als Sanierungsverwalterin bestellt. „Der Sanierungsverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so Mag. Brigitte Peißl-Schickmair, Leiterin Insolvenz Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 13:08 Uhr aktualisiert