Unfall: Abschleppanhänger mit PKW überschlug sich

Am 18. Februar kam es in den frühen Abendstunden auf der A2 in Fahrtrichtung Wien auf Höhe der Notauffahrt Hopfau (Bezirk Hartberg Fürstenfeld) zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW-Gespann. Ein Fahrer, der mit einem Zugfahrzeug einen PKW auf einem Abschleppanhänger transportierte, verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gespann. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug und der Anhänger überschlug sich, das Gespann kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Feuerwehreinsatz: Abschleppanhänger überschlug sich

Die alarmierte Feuerwehr rückte unverzüglich aus und sicherte die Unfallstelle ab. Dabei wurde ein zweifacher Brandschutz aufgebaut und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Gemeinsam mit den Kameraden der FF Hartberg konnte das Gespann mithilfe der Seilwinde des RLF-A 2000 wieder aufgerichtet werden. Anschließend wurde der Anhänger unter Einsatz des Mehrzweckfahrzeugs (MZF) von der Autobahn abgeschleppt. Nach Abschluss aller Arbeiten rückten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus ein und stellten die Einsatzbereitschaft wieder her.