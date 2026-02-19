Erst Flucht, dann Oma-Ausrede: Teenager (14) kassiert mehrere Anzeigen

Am Mittwochnachmittag, dem 18. Februar 2026, entzog sich ein 14-jähriger E-Scooter-Lenker in Voitsberg (Steiermark) einer Verkehrsanhaltung und bedrohte die Polizisten. Er wird angezeigt

Gegen 14.40 Uhr konnte eine Polizeistreife beim Kreisverkehr in Krems bei Voitsberg einen E-Scooter-Lenker wahrnehmen, der offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Mittels Blaulicht und Lautsprecherdurchsagen wollten die Polizisten ihn zum Anhalten bewegen. Dieser entzog sich jedoch der Anhaltung und flüchtete durch das Stadtgebiet. Im Weixlerweg konnte er schließlich angehalten werden. Sogleich beschimpfte der amtsbekannte 14-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg die Polizisten. Ein beim E-Scooter durchgeführter Rollentest ergab eine Maximalgeschwindigkeit von 44 km/h (erlaubt 25 km/h). Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Wurde aggressiv und bedrohte Polizisten

Er gab an, den E-Scooter nun zu seiner Großmutter zu schieben. Gegen 16 Uhr nahmen den Polizisten erneut den 14-Jährigen mit dem E-Scooter fahrend in der Packer Straße wahr und hielten ihn abermals an. Er war aggressiv und bedrohte erneut die Beamten. Das Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt. Der 14-Jährige wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.