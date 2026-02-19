Bei "Bauer sucht Frau" hat sich Oststeirerin Christina für ihren Favoriten Philipp entschieden. Die Gefühle haben letztlich nicht für mehr gereicht. Nun aber hat es ein anderer Bauer der Steirerin angetan.

Am idyllischen Achensee neigt sich die 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“ auf JOYN & ATV ihrem großen Finale zu. Milchbäuerin Christina aus der Oststeiermark traf bei der Aussprache am Mittwoch auf ihre verflossenen Hofherren. Mit neun Hofherren sorgte sie für einen Rekord in der „Bauer sucht Frau“-Geschichte. Die Steirerin blickte dem Wiedersehen gelassen entgegen: „Wenn jetzt wer was auspackt, was er besprechen will, dann hätte er das eh schon vorher tun können.“ Ihre Hofwochenliebe Philipp zeigte sich sauer, weil er aus seiner Sicht nie eine Erklärung bekommen hat: „Ich habe auf jeden Fall einen richtigen Klärungsbedarf, ich stehe ein bisschen in Unklarheit.“

©ProSiebenSat1Puls4 | Oststeirerin Christina zeigt sich bei der Aussprache unemotional.

Der Eisblock und die Titanic

Bei der Aussprache war Arabella Kiesbauer über die kühle Bäuerin und ihre Ansichten zum Verlieben überrascht: „Irgendwie kommst du mir grad wie ein Eisblock vor.“ Christina meint, dass es Zeit brauche, denn „wir haben uns nur fünf Tage gekannt, wie kann man sich da verlieben?“ „Wir waren neun Männer wie die Titanic, die aufgeschlagen und untergegangen sind“, resümiert Hofherr Daniel mit Augenzwinkern.

„Es hat net passt“

Für Christina ist die Antwort, warum es mit Phillipp nicht geklappt hat klar: „Weil’s net passt hat, ich hab’s einfach net gspürt“, stellt sie klar. Aber was hat gefehlt? Dafür hat Christina keine eindeutige Antwort. Sie hatte zwar Gefühle für ihren Favoriten, jedoch konnte sie in dieser frühen Phase noch nicht von „Verliebtheit“ reden. Stattdessen empfand sie „Freude“ und „Glück“, Emotionen, die letztlich nicht für eine Beziehung reichten. Hofherr Philipp zeigte sich bei der Aussprache geknickt, er hätte sich mehr erhofft.

Christina bandelt mit Kärntner an

Stattdessen aber hat sich mit einem anderen Bauern der Staffel etwas mehr entwickelt. Arabella ist auch nicht entgangen, dass zwischen Christina und Bauer Manuel aus Kärnten etwas am Laufen ist. Christina bleibt bei ihrer Haltung: „Für mich heißt das Wort Liebe und verliebt sein extrem viel und das kann ich nicht nach ein paar Tagen sagen.“ In der Folge sieht man die beiden aber schon ordentlich Turteln, auch Küsse fallen. Der Kärntner plante für die Oststeirerin auch eine ganz romantische Überraschung. „Der Manuel bemüht sich sehr, das weißt ich sehr zu schätzen“, so das Fazit von Christina. Die beiden schmieden schon eifrig Zukunftspläne und teilen ihre Vorstellungen, wie sie sich ein Leben als Familie so vorstellen würden.