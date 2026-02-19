Skip to content
Region auswählen:
/ ©Stadtfeuerwehr Leibnitz
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall mit einem Traktor.
Zwei Feuerwehren im Raum Leibnitz rückten am Donnerstagvormittag zum Einsatz aus.
Leibnitz
19/02/2026
Einsatz

Neben Hofer-Filiale: Traktoranhänger kippte um

Am Donnerstagvormittag, dem 19. Februar wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz mit dem Schweren Rüstfahrzeug von der Feuerwehr Untergralla zu einem Verkehrsunfall alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Im Kreisverkehr auf der B73 kippte aus bislang unbekannter Ursache ein Traktoranhänger um und verlor dabei sein Ladegut. „Der Lenker blieb unverletzt. Zunächst wurden die Hackschnitzel mit einem Radlader auf einen zweiten Anhänger verladen, um das Gewicht zu reduzieren. Anschließend richteten die Einsatzkräfte den Anhänger mithilfe des Krans des Schweren Rüstfahrzeugs und mit Unterstützung des Radladers wieder auf“, berichtet die Stadtfeuerwehr Leibnitz. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnte der Traktor samt Anhänger seine Fahrt fortsetzen.

Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall mit einem Traktor.
©Stadtfeuerwehr Leibnitz
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: