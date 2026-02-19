Neben Hofer-Filiale: Traktoranhänger kippte um

Im Kreisverkehr auf der B73 kippte aus bislang unbekannter Ursache ein Traktoranhänger um und verlor dabei sein Ladegut. „Der Lenker blieb unverletzt. Zunächst wurden die Hackschnitzel mit einem Radlader auf einen zweiten Anhänger verladen, um das Gewicht zu reduzieren. Anschließend richteten die Einsatzkräfte den Anhänger mithilfe des Krans des Schweren Rüstfahrzeugs und mit Unterstützung des Radladers wieder auf“, berichtet die Stadtfeuerwehr Leibnitz. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnte der Traktor samt Anhänger seine Fahrt fortsetzen.

©Stadtfeuerwehr Leibnitz