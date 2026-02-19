Cyberangriff: Betrüger schicken Mails im Namen von steirischer Gemeinde

In der obersteirischen Gemeinde Krieglach haben Unbekannte am Mittwochabend, dem 18. Februar 2026 Zugriff auf das offizielle E-Mail-Konto der Gemeinde erlangt. Über die kompromittierte Adresse wurden Nachrichten an zahlreiche Kontakte verschickt mit der Aufforderung, einen Link zu öffnen, um ein angebliches Dokument abzurufen. Das Brisante: Die Mails wirkten auf den ersten Blick authentisch, da sie direkt von der echten Gemeindeadresse versendet wurden. Klassische Hinweise wie eine verdächtige Absenderadresse hätten in diesem Fall kaum geholfen. Fachleute warnen seit Längerem, dass Phishing-Attacken immer professioneller auftreten und selbst für geübte Nutzer schwer zu erkennen sind.

Bevölkerung wurde informiert

Auf den Vorfall aufmerksam wurde die Gemeinde durch ihre externe IT-Betreuung, die ungewöhnliche Aktivitäten registrierte und sofort Alarm schlug. In enger Abstimmung wurden umgehend technische Maßnahmen gesetzt, das betroffene Konto gesperrt und weitere Aussendungen unterbunden. Parallel informierte die Gemeinde die Bevölkerung über soziale Medien und forderte dazu auf, die Nachricht keinesfalls zu öffnen, sondern umgehend zu löschen: „Soeben wurden wir von unserem Softwarebetreuer, der Fa. Comm-Unity, informiert, dass die E-Mail-Adresse ‚gde@krieglach.gv.at‘ gehackt wurde! Wir dürfen uns höflich entschuldigen, jedoch liegt dieser Hackerangriff nicht in unserer Verantwortung. Sollten Sie von dieser Adresse folgendes E-Mail bekommen, bitte öffnen Sie dieses nicht und löschen Sie dieses!!“, so wurde in einem Posting gewarnt.

keine sensiblen Daten entwendet

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger meldeten sich telefonisch im Amt. Die Verunsicherung war groß, konkrete Schäden sind jedoch laut Medienberichten nach derzeitigem Stand nicht entstanden. Laut Bürgermeisterin Regina Schrittwieser wurden keine Daten abgegriffen, auch andere IT-Systeme der Gemeinde blieben unberührt. Es ist der erste derartige Vorfall in Krieglach. Nach früheren Cyberattacken auf öffentliche Einrichtungen, wie etwa aufs Land Kärnten, habe man jedoch vorgesorgt, unter anderem mit Schulungen für Mitarbeiter und einer Cyber-Versicherung. Wie die Täter in diesem Fall vorgehen konnten, ist derzeit noch Gegenstand interner Prüfungen. Ob rechtliche Schritte folgen, wird geprüft.