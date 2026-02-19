Beschert der Freitag der Steiermark Schnee?

Der Freitag beginnt mit Schneefall, teils auch kräftig. Ab Mittag beruhigt sich das Wetter, am Nachmittag lockert es von Westen her auf, bei maximal 2 bis 4 Grad und spürbarem Nordwestwind.

„Der Freitag startet winterlich, in der Früh und am Vormittag schneit es häufig, in der Südosthälfte mitunter auch noch intensiv. Nur in ganz tiefen Lagen kann es auch Schneeregen sein“, prognostiziert die GeoSphere Austria. In der zweiten Tageshälfte soll das Wetter dann umschwenken. „Gegen Mittag klingen die Niederschläge dann ab, am Nachmittag beginnt es von Westen her zunehmend aufzulockern. Es kommt teils lebhafter Nordwestwind auf.“, so die Wetterexperten. Es werden Höchstwerte zwischen 2 und 4 Grad erwarte.