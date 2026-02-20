Dringender Appell nach Wintereinbruch: „Unnötige Fahrten vermeiden“

Heftige Schneefälle haben große Teile der Steiermark erfasst, besonders die Südsteiermark ist betroffen. Es drohen Verkehrschaos und Stromausfälle. „Unnötige Fahrten vermeiden", lautet der dringende Appell.

In der Nacht auf Freitag kam es zu teils massiven Schneefällen in großen Teilen der Steiermark, besonders in der Südsteiermark. Aufgrund der Schneemengen könnte es laut Skywarn heute zu Ausfällen und Verzögerungen im Bus- und Bahnverkehr, zu massiven Einschränkungen auf den Straßen und zu lokalen Stromausfällen kommen. Leser berichten bereits von Stromausfällen auf der Laßnitzhöhe (Graz-Umgebung) und Weiterfeld an der Mur (Leibnitz). Aktuell sind 30.000 Haushalte in der Steiermark betroffen, informiert Urs Hernik von der Energie Steiermark am Freitagmorgen im Gespräch mit 5 Minuten.

Hauptgefahren Hohe Schneelast durch große Neuschneemengen

Schneebruch durch zusätzlichen Wind

Glatteisbildung, insbesondere dort, wo Schnee in Schneeregen oder gefrierenden Regen übergeht

„Bitte unnötige Fahrten vermeiden“

„Bitte unnötige Fahrten vermeiden, auf aktuelle Verkehrsmeldungen achten und – wenn möglich – zu Hause bleiben“, so der klare Appell von Skywarn. Die steirischen Feuerwehren sind seit Stunden im Dauereinsatz, so auch die Feuerwehr Leoben, die ebenfalls von nicht zwingend erforderlichen Fahrten abrät: „Wir raten aufgrund der Witterung momentan von nicht notwendigen Fahrten ab. Falls ihr unterwegs seid, kommt sicher ans Ziel!“ Auch die Feuerwehr Dirnbach (Südoststeiermark) warnt vor Gefahren des Schneefalls: „Lebensgefahr – bleibt daheim! Meidet Waldgebiete! Extreme Schneebruchgefahr.“

