Stromausfälle in der Steiermark: 30.000 Haushalte betroffen

Die Schneefälle der Nacht sorgen für Unfälle, umgestürzte Bäume und Ausfälle. Die Einsatzkräfte befinden sich im Dauer-Einsatz. Auch Stromausfälle wurden gemeldet. Aktuell sitzen 30.000 steirische Haushalte im Dunkeln.

In der Steiermark sind über Nacht teils erhebliche Schneemengen gefallen. Es wird vor nicht notwendigen Fahrten abgeraten, die Feuerwehren befinden sich im Dauer-Einsatz. „Lebensgefahr – bleibt daheim! Meidet Waldgebiete! Extreme Schneebruchgefahr“, warnt die Feuerwehr Dirnbach in der Südoststeiermark. Leser berichteten am Freitagmorgen von Stromausfällen auf der Laßnitzhöhe (Graz-Umgebung), Fehring (Oststeiermark) und Weiterfeld an der Mur (Leibnitz).

30.000 Haushalte in der Steiermark betroffen

Aktuell sind in der Steiermark 30.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen, informiert Urs Hernik von der Energie Steiermark am Freitagmorgen im Gespräch mit 5 Minuten. Die Ausfälle konzentrieren sich auf die Gebiete in der West- und Oststeiermark. Auch die Südsteiermark und der Raum Graz sind betroffen, Haushalte in der Obersteiermark hingegen nicht. Der nasse Schnee hat hunderte Bäume zum Einstürzen gebracht, welche aus Stromleitungen fielen. Die Reparaturen sollen den ganzen Tag andauern, so Hernik. „Im Laufe des Tages kann es durch die anhaltende Wetterlage weiterhin zu Unterbrechungen kommen. Die Teams der Energienetze Steiermark sind vor Ort und arbeiten laufend daran, die Störungen zu beheben“, informiert die Energie Steiermark auch auf Facebook.

©Energie Steiermark

Reparaturen werden gesamtes Wochenende andauern

„Aktuell sind mehr als 840 Trafostationen außer Betrieb. Aufgrund des Ausmaßes der Schäden werden die Reparaturarbeiten das gesamte Wochenende über andauern. Alle verfügbaren Kräfte aus der Steiermark wurden bereits mobilisiert“, heißt es in einem Update der Energie Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 09:50 Uhr aktualisiert