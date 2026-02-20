AT-Alert wegen Schneefälle: Steirer erhalten Warnung aufs Handy

Viele Steirer und Steirerinnen dürften sich am heutigen Freitagmorgen ordentlich geschreckt haben, als aus ihren Mobiltelefonen ein schriller Alarm ertönte. Aufgrund der aktuellen Wetterlage in der Steiermark ergeht mittelts AT-Alert eine offizielle Warnung an die Bevölkerung: „Notfallalarm, Behördliche Gefahreninformation, Gültigkeit: 20.02.2026 jetzt: Aufgrund der intensiven Schneefälle, ist es durch umstürzende Bäume insbesondere in der Ost und Südsteiermark zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und zu Stromausfällen gekommen. Vermeiden Sie daher in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark, Leibnitz, Deutschlandsberg, Weiz und Graz- Umgebung Süd unnötige Autofahrten und bleiben Sie wenn möglich zu Hause. Meiden Sie aufgrund der sehr hohen Gefahr von Schneebruch Walder und Parkanlagen. An der Wiederherstellung der Stromversorgung in den betroffenen Gebieten wird seitens der Energieversorgungsunternehmen gearbeitet.“

30.000 steirische Haushalte ohne Strom

Die Einsatzkräfte in der Steiermark sind massiv von den enormen Schneemassen gefordert. Aktuell sind in der Steiermark rund 30.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen, informiert Urs Hernik von der Energie Steiermark am Freitagmorgen im Gespräch mit 5 Minuten. Die Ausfälle konzentrieren sich auf die Gebiete in der West- und Oststeiermark. Auch die Südsteiermark und der Raum Graz sind betroffen, Haushalte in der Obersteiermark hingegen nicht. Die Reparaturen sollen den ganzen Tag andauern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 08:37 Uhr aktualisiert