Schnee in der Steiermark: Rotes Kreuz schränkt Krankentransporte ein

Aufgrund der intensiven Schneefälle in der ganzen Steiermark gibt das Rote Kreuz nun bekannt, dass nicht wichtige Krankentransporte derzeit nicht durchgeführt werden können.

Das Rote Kreuz Steiermark informiert, dass aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle nicht zeitkritische Krankentransporte in mehreren Regionen vorübergehend nicht durchgeführt werden können. Betroffen sind derzeit die Bezirke Graz-Stadt, Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Leibnitz, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld sowie die Südoststeiermark.

Wichtige Transporte werden weiterhin durchgeführt

Zeitkritische Transporte – insbesondere Dialysefahrten, Strahlentherapien sowie medizinisch dringend erforderliche Fahrten – werden weiterhin uneingeschränkt durchgeführt. Die rettungsdienstliche Versorgung ist selbstverständlich jederzeit sichergestellt. Betroffene Patientinnen und Patienten werden aktiv durch das Rote Kreuz verständigt. Mit den zuständigen Krankenhäusern stehen wir in laufender und enger Abstimmung.

Es kann witterungsbedingt zu Verzögerungen kommen

„Darüber hinaus ersuchen wir um Verständnis, dass es witterungsbedingt auch in weiteren Regionen zu Verzögerungen kommen kann. Auch hier erfolgt eine frühzeitige Information der betroffenen Personen“, heißt es in der Aussendung des Roten Kreuz Steiermark. Aufgrund der aktuellen Straßenverhältnisse ist im gesamten Bundesland höchste Vorsicht geboten. Trotz der herausfordernden Bedingungen sind größere Unfallereignisse mit Personenschaden bislang glücklicherweise ausgeblieben. Es kam allerdings zu einem sehr großen Stromausfall steiermarkweit.