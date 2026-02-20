Schnee sorgt für Verkehrs-Chaos: Unfälle und umgestürzte Bäume

Die Schneefälle der Nacht sorgen am Freitag für Verkehrs-Chaos. Aufgrund von umgestürzten Bäumen und Unfällen kommt es aktuell auf steirischen Straßen zu Verzögerungen im Verkehr und Staubildung.

Die enormen Schneemengen sorgen für längere Wartezeiten auf den steirischen Straßen. Es ist äußerste Vorsichtig geboten und vor nicht notwendigen Fahrten wird abgeraten. Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt stürzten am Freitagmorgen zwischen der Raststation Kaiserwald und Lieboch Bäume um. Ein Fahrstreifen wurde gesperrt. Auf der A9 Phyrnautobahn wurde zwischen Leibnitz und Vogau-Straß ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Marburg aufgrund eines defekten Lkw gesperrt.

Stau und Unfall auf S6

Auf der Semmering Schnellstraße S6 ereignete sich zwischen Massenbergtunnel und St. Michael ein Unfall. „Bitte vorsichtig fahren“, appelliert der ÖAMTC. Ebenfalls auf der S6 hat sich zwischen Knoten Bruck an der Mur und Tanzenbergtunnel ein Stau gebildet. Der linke Fahrstreifen wurde gesperrt.

B69 gesperrt

Die Südsteirische Grenzstraße B69 ist zwischen Lavamünd und Sankt Oswald ob Eibiswald bis Samstagmittag aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt für Schwerverkehr.