Schneewetter hält Floiranis auf Trab: 374 Feuerwehren bei 858 Einsätze

Der massive Wintereinbruch in der Steiermark sorgt für Ausnahmezustand: Seit Mitternacht sind 858 Feuerwehreinsätze gemeldet, 374 Wehren mit rund 2.600 Einsatzkräften stehen im Dauereinsatz. Noch gibt es kein Aufatmen.

Seit Mitternacht kommt es in Teilen der Steiermark infolge eines massiven Wintereinbruchs zu einem stark erhöhten Einsatzaufkommen, berichtet der Landesfeuerwehrverband Steiermark. Erste Einsätze wurden kurz nach Mitternacht gemeldet, seit etwa 4 Uhr erfolgen Alarmierungen nahezu im „Minutentakt“. Laut Lagebild sind im Einsatzleitsystem der steirischen Feuerwehren seit Mitternacht mit Stand 9.30 Uhr 858 Einsätze erfasst worden, zu welchen 374 Feuerwehren alarmiert wurden. „Nach vorhandenen Rückmeldungen stehen dafür aktuell etwa 2.600 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. (Zahlen außer Graz-Stadt, Berufsfeuerwehr Graz), heißt es vom Landesfeuerwehrverband Steiermark.

36 Feuerwehren im Raum Deutschlandsberg im Einsatz

Der angekündigte Schneefall hielt ab Donnerstagabend zahlreiche Feuerwehren im Bezirk Deutschlandsberg auf Trab. Die Einsatzkräfte rückten zu mehreren Fahrzeugbergungen, hängen gebliebene LKW´s, umgestürzten Bäumen sowie Bäumen auf Stromleitungen aus. Durch die Schneelast kam es auch zu Stromausfällen in mehreren Haushalten. Zudem wurden Straßen durch umgestürzte Bäume blockiert und mussten von den Feuerwehren freigemacht werden. Bis dato wurden 44 Einsätze verzeichnet. Insgesamt standen 36 Freiwillige Feuerwehren mit rund 330 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Der Zeitraum der Alarmierungen erstreckte sich von Donnerstag ab 19.24 Uhr bis zum jetzigen Zeitpunkt.

Einsätze in Kindberg

Durch die starken Schneefälle kommt es derzeit auch zu einem erhöhten Einsatzaufkommen im Einsatzgebiet Bereich Mürzzuschlag. Seit 5.45 Uhr wurden von den Kameradinnen und Kameraden der FF Kindberg- Stadt drei hängengebliebene LKW auf der S6 Semmering Schnellstraße zwischen Kindberg und Mitterdorf geborgen und die Lenker beim Anlegen von Schneeketten unterstützt. In weiterer Folge wurden zwei Autos in der Altenheimstraße geborgen, welche von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen waren. „Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt“, berichtet die Feuerwehr.

LKW-Unfälle in Mitterdorf

Am Freitagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf gegen 7 Uhr zu einer Fahrzeugbergung im Ortsgebiet von Mitterdorf alarmiert. Ein Fahrzeug mit Anhänger war aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse im Schnee stecken geblieben und in weiterer Folge gegen eine Hausmauer gerutscht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und führte die Bergung des Fahrzeuges durch. Noch während der laufenden Arbeiten wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz im Ortsgebiet alarmiert. Ein LKW war ebenfalls aufgrund der Straßenverhältnisse hängen geblieben und musste aus seiner misslichen Lage befreit werden. Beide Einsätze konnten rasch und ohne weitere Zwischenfälle abgearbeitet werden.

