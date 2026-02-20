Eisige Straße: Fünf Verletzte nach Frontalcrash in der Steiermark

Gegen 8.20 Uhr fuhr eine 18-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit ihrem Wagen auf der Ennstal Straße (B320) von Pruggern in Richtung Stainach. In ihrem Fahrzeug befand sich eine weitere Person. Im Bereich der Umfahrung Gröbming verlor sie auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einem 52-Jährigen Tschechen. Darin befanden sich insgesamt drei Personen. Bei der Kollision wurden die Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Schladming verbracht.

B320 für über eine Stunde gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, diese wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die B320 in der Zeit von 8.30 Uhr bis 9.50 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.