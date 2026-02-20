20-Jähriger verstorben: Arbeitsunfall forderte weiteres Todesopfer

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb gibt es nun ein weiteres Opfer. Ein 20-Jähriger, der zunächst lebensgefährlich verletzt worden war, ist im Krankenhaus verstorben.

Wie berichtet, war es Dienstagmittag, 17. Feber 2026, in einem Industriebetrieb in Donawitz (Leoben) zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 26-jähriger ungarischer Staatsbürger tödlich verletzt wurde. Mehr dazu liest du hier: 26-jähriger Arbeiter tot nach Kohlenmonoxid-Austritt in Donawitz.

Tödlicher Arbeitsunfall: Zweite Person verstorben

Der Unfall forderte tragischerweise ein weiteres Todesopfer. Wie nun bekannt wurde, ist auch der 20-Jährige, der zunächst in lebensbedrohlichem Zustand in das LKH Graz eingeliefert worden war, am 19. Feber 2026 verstorben. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallshergang sind noch nicht abgeschlossen, wie die Polizei mitteilt.

Tödlicher Arbeitsunfall: Was ist passiert?

Am Dienstag, dem 17. Februar, ereignete sich gegen 11.30 Uhr in einem Industriebetrieb in Donawitz (Leoben) ein schwerer Arbeitsunfall. Zwei Arbeiter, 26 und 20 Jahre alt, waren mit Revisionsarbeiten in einem unterirdischen Schacht beschäftigt. Dabei kam es nach ersten Erkenntnissen bei Schneidearbeiten zu einem unkontrollierten Austritt von Kohlenmonoxid. Die Männer wurden von einem Vorarbeiter entdeckt, der sofort die Rettungskette in Gang setzte. Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 20-jähriger Kollege wurde schwerstverletzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen. Mittlerweile erlag auch er seinen Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 14:09 Uhr aktualisiert