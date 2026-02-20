Tagelang vermisst: 23-jähriger Steirer wohlauf gefunden

Aufatmen in Stainz: Seit 11. Februar galt ein 23-Jähriger als abgängig. Nach Tagen der Ungewissheit konnte der junge Steirer nun gefunden werden.

Große Erleichterung im Bezirk Deutschlandsberg: Ein seit 11. Februar vermisster 23-Jähriger aus Stainz ist wohlauf. Wie nun bestätigt wurde, konnte der junge Steirer nach Tagen der Ungewissheit ausfindig gemacht werden. „Ihm geht es gut, sein Aufenthaltsort ist bekannt“, verkündet die Plattform „Österreich findet euch“ am Freitag.

23-jähriger Steirer galt tagelang als vermisst

Der Mann war zuletzt am Dienstagabend, dem 11. Februar, gesehen worden, als er mit seinem grauen Fiat Punto sein Zuhause verließ. In den darauffolgenden Tagen fehlte von ihm jede Spur. Neben der Polizei machte auch die Organisation „Österreich findet euch“ mit einem öffentlichen Suchaufruf auf den Fall aufmerksam, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Mehr dazu liest du hier: Seit Dienstagabend: 23-jähriger Steirer wird vermisst.