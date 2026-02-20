Wegen Wetterlage: Steirische SPÖ verschiebt Statutenparteitag

Landesgeschäftsführer Florian Seifter begründet die Entscheidung mit der Sicherheit der Delegierten und damit, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch selbst in ihren Heimatgemeinden gefordert sind.

Am morgigen Statutenparteitag der steirischen Sozialdemokratie in Eibiswald sollte die Strukturreform mit der Rückkehr zur Organisation nach Bezirken beschlossen werden. „Der erneute Wintereinbruch in der Steiermark, verbunden mit massiven Schneemassen und behördlichen Gefahrenwarnungen machen eine Verschiebung erforderlich“, teilt die Partei am Freitag mit.

„Wir tragen Verantwortung für die Sicherheit unserer Delegierten“

Landesgeschäftsführer Florian Seifter begründet die Entscheidung mit der Sicherheit der Delegierten und damit, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch selbst in ihren Heimatgemeinden gefordert sind: „Unter den Delegierten sind viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in ihren eigenen Gemeinden gebraucht werden, sowie zahlreiche Mitglieder, die jetzt in Einsatzorganisationen gefordert sind. Darüber hinaus haben wir Delegierte aus der ganzen Steiermark, für deren Sicherheit wir Verantwortung getragen. Da nicht garantiert ist, dass die Wetterlage bis morgen wesentlich besser wird und eine gefahrenlose Anreise gewährleistet ist, gehen wir kein Risiko ein.“ Ein neuer Termin steht schon fest: Der Statutenparteitag wird nächsten Samstag, den 28. Februar nachgeholt.