So wollen Polizei und Bergbahnen die Sicherheit der Gäste erhöhen

Ein wichtiger Teil der Arbeit von GEMEINSAM.SICHER ist die Kontaktpflege. GEMEINSAM.SICHER als Drehscheibe innerhalb der Polizei ist laufend bestrebt, mit vielen Organisationen, Firmen und Sicherheitspartnern im Austausch zu stehen und gemeinsame Themenfelder zu bespielen. Unter dem Arbeitstitel „GEMEINSAM.SICHER im Wintersport“ wurde mit einer schriftlichen Vereinbarung die bisherige Zusammenarbeit in den Skigebieten Kreischberg und Lachtal weiter ausgebaut und intensiviert. Das Bezirkspolizeikommando Murau und die Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH bzw. Lachtal Lifte u. Seilbahnen GmbH sorgen ab sofort, im Zuge einer offiziellen Sicherheitspartnerschaft, gemeinsam für mehr Sicherheit im Wintersport.

Ein besonderer Fokus liegt auf gemeinsamer Sicherheitskommunikation, um somit das Sicherheitsgefühl der Wintersportgäste im gesamten Skigebiet und auf den Skipisten durch Nutzung gemeinsamer Ressourcen und gemeinsamer Infrastruktur zu stärken. Speziell ausgebildete Polizistinnen und Polizisten im Alpindienst arbeiten dabei eng mit den Bergbahnen und der Pistenrettung zusammen. Ergänzend dazu wird auch die Verkehrssicherheit rund um die Skigebiete durch Kontrollen und Informationsarbeit unterstützt.

Offizielle Unterzeichnung & Coffee with Cops

Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am Vormittag in der Bergstation der Kreischbergbahn. Bezirkspolizeikommandant Hauptmann Martin MELLEM erklärte bei der Vertragsunterzeichnung: „Sicherheit in den Skigebieten gelingt am besten gemeinsam. Polizei, Pistenrettung und Bergbahnen arbeiten nicht nur im Ernstfall Hand in Hand schnell und koordiniert zusammen. Ein Fokus ist auch auf Aufklärung und Prävention gerichtet, sodass sich die Wintersportler und -sportlerinnen in unseren Skigebieten sicher fühlen dürfen.“ Seitens der Bergbahnen führte Geschäftsführer Reinhard KARGL zur offiziellen Zusammenarbeit an: „Die Sicherheit hat in unseren Skigebieten Kreischberg und Lachtal höchste Priorität. Mit der Polizei als starkem Partner schaffen wir ein Umfeld, in dem sich alle Gäste gut aufgehoben fühlen und ihren Wintersport genießen können.“ Nach dem offiziellen Teil lud die Polizei zur Aktion „Coffee with Cops“ ein. Wintersportgäste hatten dabei die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee mit Polizistinnen und Polizisten ungezwungen über Sicherheit, persönliche Erfahrungen oder Alltägliches ins Gespräch zu kommen.