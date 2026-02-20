PKW-Brand mitten im Schnee-Chaos: Auto stand plötzlich in Flammen

Als wären die Schneemassen nicht genug, standen die Feuerwehrkräfte am Freitag auch wegen eines PKW-Brandes im Einsatz. Am Pogusch im Mürztal stand ein Fahrzeug plötzlich in Flammen.

Freitagmittag, 20. Feber, wurde die Freiwillige Feuerwehr Turnau zu einem Fahrzeugbrand auf den Pogusch (Mürztal) alarmiert. Ein PKW hatte während der Fahrt aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

PKW-Brand stellt Einsatzkräfte vor Herausforderung

Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr entfernte das ausgebrannte Auto von der Fahrbahn und stellte es gesichert ab. Aufgrund des dichten Schneetreibens gestaltete sich die Anfahrt für die vier eingesetzten Einsatzfahrzeuge als besonders herausfordernd.