Noch 10.000 Haushalte ohne Strom: Einsatzteams arbeiten bis in die Nacht

Tausende Haushalte ohne Strom. Die Teams der Energienetze Steiermark arbeiten unter schwierigen Bedingungen auf Hochtouren, um die Versorgung wiederherzustellen. Noch sind rund 10.000 Haushalte betroffen.

Der heftige Schneefall in der Steiermark sorgt seit den frühen Morgenstunden für massive Stromausfälle. Bis zu 30.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. 5 Minuten berichtete: Stromausfälle in der Steiermark: 30.000 Haushalte betroffen. Seit Stunden wird auf Hochtouren an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Teams der Energienetze Steiermark konnten mittlerweile bereits rund zwei Drittel der betroffenen Haushalte wieder ans Netz gebracht werden. Dies teilt die Energie Steiermark am Freitagabend mit.

Im Dauereinsatz: Noch 10.000 Haushalte ohne Strom

Aktuell sind noch etwa 10.000 Haushalte ohne Stromversorgung, heißt es. Die Arbeiten gestalten sich aufgrund umgestürzter Bäume und der schweren Schneelast besonders schwierig und gefährlich. Die Einsatzkräfte bleiben deshalb voraussichtlich bis in die Nachtstunden und teils das gesamte Wochenende im Einsatz, um die Stromversorgung wieder vollständig herzustellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 18:34 Uhr aktualisiert