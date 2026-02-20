Unfälle, Ausfälle, Störungen: Steiermark versinkt im Schnee-Chaos

Seit Mitternacht kommt es in Teilen der Steiermark wegen massiven Schneefällen zu einem stark erhöhten Einsatzaufkommen, berichtet der Landesfeuerwehrverband Steiermark. Erste Einsätze wurden kurz nach Mitternacht gemeldet, seit etwa 4 Uhr erfolgen Alarmierungen nahezu im „Minutentakt“. Bis 17 Uhr kam es in der Steiermark bereits zu über 1.700 Einsätzen. Die Wetterlage führte außerdem zu zahlreichen Stromausfällen und anderen Störungen im Straßenverkehr.

Schnee hält die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt auf trab

Um Punkt 7 Uhr ging der erste Alarm an diesem Tag bei der Feuerwehr Kapfenberg-Stadt ein. Ein Baum stürzte über die Abfahrtsrampe der S6, und blockierte somit den Verkehrsweg. Im Laufe des Vormittages folgten weitere Einsätze, so wurden die Kameradinnen und Kameraden zu insgesamt 8 Einsätzen bis 14 Uhr alarmiert. In Summe stand die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Noch 10.000 Haushalte ohne Strom: Einsatzteams arbeiten bis in die Nacht

Der heftige Schneefall in der Steiermark sorgt seit den frühen Morgenstunden für massive Stromausfälle. Bis zu 30.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. 5 Minuten berichtete: Stromausfälle in der Steiermark: 30.000 Haushalte betroffen. Seit Stunden wird auf Hochtouren an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Teams der Energienetze Steiermark konnten mittlerweile bereits rund zwei Drittel der betroffenen Haushalte wieder ans Netz gebracht werden. Dies teilt die Energie Steiermark am Freitagabend mit. Aktuell sind noch etwa 10.000 Haushalte ohne Stromversorgung, heißt es. Die Arbeiten gestalten sich aufgrund umgestürzter Bäume und der schweren Schneelast besonders schwierig und gefährlich. Die Einsatzkräfte bleiben deshalb voraussichtlich bis in die Nachtstunden und teils das gesamte Wochenende im Einsatz, um die Stromversorgung wieder vollständig herzustellen.

Mehrere Unfälle in kurzer Zeit

Auch der Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld war an diesem Tag gefragt. Nur wenige Meter von einem zuvor geschehenen Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen entfernt, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sachendorf erneut ausrücken. Kurz nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde die Feuerwehr gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei zu einem weiteren Unfall gerufen. Eine PKW-Lenkerin verlor auf der L515 in Fahrtrichtung Gaal die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und landete in einem nahegelegenen Waldstück. Während sich die Sanitäter um die verletzte Lenkerin kümmerten, stellte die Feuerwehr den doppelten Brandschutz sicher und barg das Fahrzeug aus dem Unterholz. Neben der Polizei, Rotem Kreuz stand 15 Mann der Feuerwehr Sachendorf über eine Stunde im Einsatz.

Bisher 75 Einsätze für die Berufsfeuerwehr Graz

Die massiven Schneefälle haben auch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz stark gefordert. Zwischen 5 und 18 Uhr mussten insgesamt 75 Einsätze abgearbeitet werden, parallel stand auch die Freiwillige Feuerwehr Graz im Dauereinsatz. Brandoberkommissär Ing. Martin Trampusch, diensthabender Offizier der Zentralfeuerwache informiert: „Zwei Straßenzüge (Rannachstraße und Mantscha Wald-Weg) bleiben über die ganze Nacht in einem Teilbereich im Stadtgebiet aufgrund der hohen Schneelast, dem Risiko umstürzender Bäume und der dadurch resultierenden Gefahr für unsere Einsatzkräfte gesperrt.“

Grazer Bürgermeisterin: „Bitte passen Sie auf sich auf“

Auch die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr meldete sich angesichts der starken Schneefälle mit einem Appell an die Bevölkerung. Besonders in den südlichen und östlichen Bezirken kam es zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen, weshalb auch der AT-Alert ausgelöst wurde. Im Grazer Stromnetz selbst gibt es derzeit keine Ausfälle und bislang keine größeren Störungen im Straßenverkehr. Dennoch warnt die Bürgermeisterin vor möglichen Gefahren durch die hohe Schneelast und umstürzende Bäume und rät, Parkanlagen sowie Bereiche unter Bäumen vorerst zu meiden.

Massive Schneefälle: Steirische Feuerwehren im Dauereinsatz

Betriebe schließen aufgrund der Wetterlage teils früher

Auch das Thermenresort Loipersdorf warnte am Freitag aufgrund der Wetterlage vor der Anreise. „Aufgrund des Schneefalls stürzen bei der Anreise zur Therme Bäume um. Daher ist die Anreise auf eigene Gefahr“, informiert der Betrieb. Da die Schneemassen im Laufe des Tages noch immer für Probleme sorgten, wurde die Therme auch frühzeitig geschlossen.

Arche Noah: Keine Hunde-Spaziergänge möglich

Aufgrund der aktuellen Gefahrenlage durch Schneefall, umstürzende Bäume und mögliche Stromausfälle setzt das Tierheim Arche Noah vorübergehend die Hundespaziergänge aus. Wie das Tierheim mitteilt, soll damit die Sicherheit von Besucherinnen und Besuchern gewährleistet werden. Gleichzeitig wird darum gebeten, derzeit auf unnötige Fahrten zu verzichten. Telefonisch bleibt das Tierheim weiterhin erreichbar.

8.000 Liter Tankinhalt: LKW-Unfall in Steinhaus am Semmering

Die Freiwillige Feuerwehr Steinhaus am Semmering um 11 Uhr per Sirenenalarm zu einem LKW-Unfall gerufen. Grund dafür waren die derzeit äußerst rutschigen Straßenverhältnisse infolge des massiven Wintereinbruchs in der Steiermark. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle umgehend abgesichert und der verunfallte LKW gegen weiteres Abrutschen gesichert. Um ein mögliches Risiko zu vermeiden, pumpten die Feuerwehrkräfte den Tankinhalt von rund 8.000 Litern fachgerecht in ein Ersatzfahrzeug um. Anschließend konnte das Fahrzeug mithilfe zweier Seilwinden erfolgreich geborgen werden. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte dabei auch durch zwei private Traktoren, die die Bergungsarbeiten erleichterten. Insgesamt standen 13 Kameradinnen und Kameraden mit mehreren Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie gefährlich die aktuellen Straßenverhältnisse sind und wie rasch Einsatzkräfte derzeit gefordert sind.

