S6 gesperrt: Vier Fahrzeuge in Unfall im Ganzsteintunnel verwickelt

Die S6 war für die Dauer des Unfalls gesperrt.
Mürzzuschlag
20/02/2026
Feuerwehreinsatz

Auf der S6 Semmeringschnellstraße im Ganzsteintunnel kam es am 20. Februar zu einem schweren Unfall mit vier Fahrzeugen. Drei Personen wurden verletzt, die Fahrbahn vorübergehend gesperrt.

von Anja Mandler
Abermals wurden die Feuerwehren Mürzzuschlag, Spital und Steinhaus am 20. Februar 2026 zu einem Verkehrsunfall auf der S6 Semmeringschnellstraße im Ganzsteintunnel alarmiert. Vier Fahrzeuge kollidierten in Fahrtrichtung Wien miteinander, drei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Seitens der Feuerwehren wurde die Fahrbahn abgesichert, der Brandschutz aufgebaut und zwei Fahrzeuge von der Unfallstelle entfernt. Die S6 war für die Dauer des Unfalls gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 20:21 Uhr aktualisiert
