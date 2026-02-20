S6 gesperrt: Vier Fahrzeuge in Unfall im Ganzsteintunnel verwickelt

Auf der S6 Semmeringschnellstraße im Ganzsteintunnel kam es am 20. Februar zu einem schweren Unfall mit vier Fahrzeugen. Drei Personen wurden verletzt, die Fahrbahn vorübergehend gesperrt.

Die S6 war für die Dauer des Unfalls gesperrt.

Abermals wurden die Feuerwehren Mürzzuschlag, Spital und Steinhaus am 20. Februar 2026 zu einem Verkehrsunfall auf der S6 Semmeringschnellstraße im Ganzsteintunnel alarmiert. Vier Fahrzeuge kollidierten in Fahrtrichtung Wien miteinander, drei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Seitens der Feuerwehren wurde die Fahrbahn abgesichert, der Brandschutz aufgebaut und zwei Fahrzeuge von der Unfallstelle entfernt. Die S6 war für die Dauer des Unfalls gesperrt.

