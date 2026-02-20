Nach Schneefall: So wird das Wetter in der Steiermark am Samstag

In vielen Regionen scheint am Vormittag noch die Sonne, in der Obersteiermark und im Nordwesten müssen Wintersportler und Pendler jedoch mit Regen und Schnee rechnen.

Der Samstag beginnt in der Steiermark verbreitet frostig, vor allem in den Morgenstunden sinken die Temperaturen auf rund -5 Grad. Während im Süden am Vormittag noch sonnige Abschnitte zu erwarten sind, zeigt sich der Nordwesten von Beginn an wolkenverhangen. Dort setzt schon in den Vormittagsstunden Schneefall ein.

Schneefallgrenze steigt wieder

Am Nachmittag wird es landesweit bewölkter. In der Obersteiermark regnet oder schneit es häufiger, wobei die Schneefallgrenze auf über 1000 Meter steigt. Begleitend kann spürbarer Westwind auftreten. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad.