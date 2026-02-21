Zwei Fußgänger auf Schutzweg von Alko-Lenker erfasst – schwer verletzt
Freitagabend kam es in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) zu einem schweren Unfall auf einem Schutzweg. Zwei Fußgänger wurden von einem Wagen erfasst und schwer verletzt. Der Lenker war alkoholisiert.
Gegen 20.40 Uhr wollten ein 65-Jähriger und eine 44-Jährige, beide aus dem Bezirk Murtal, die Wasendorferstraße in Fohnsdorf/Dietersdorf beim Schutzweg überqueren. Zur selben Zeit war ein 36-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Murtal, mit seinem Wagen in Richtung Gabelhofen unterwegs. Was dann geschah, hat schwere Folgen: Das Auto erfasste die beiden Fußgänger am Schutzweg und stieß sie nieder.
Beide schwer verletzt
Durch den Aufprall erlitten der 65-Jährige und die 44-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst war rasch vor Ort und brachte beide in ein Krankenhaus. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. „Ein mit dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde abgenommen“, teilt die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend mit.