/ ©Montage: Canva
Bild auf 5min.at zeigt eine Frau, die sich freut.
Leider kein Sechser, aber fast 48.000 Euro für die Steiermark.
Steiermark
21/02/2026
Lottoglück
#goodnews

Lotto: Ein Kreuzerl fehlte – doch 47.900 Euro trösten bestens

Während quer durch Österreich Millionen verteilt wurden, hat auch die Steiermark Grund zum Jubeln: Ein Fünfer mit Zusatzzahl brachte bei der Bonus-Ziehung am Freitag, dem 20. Februar, fast 48.000 Euro.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)

Wer am Freitagabend seinen Lottoschein kontrollierte, traute in der Steiermark wohl seinen Augen kaum: Ein Fünfer mit Zusatzzahl schlug mit rund 47.900 Euro zu Buche. Gespielt wurde mit einem Normalschein und der wurde plötzlich zum Glücksbringer. Während beim Fünffachjackpot mehr als 5,9 Millionen Euro auf dem Spiel standen und sich zwei Gewinner diese Summe teilten, zeigte sich: Auch ohne „sechs Richtige“ kann sich ein Tipp ordentlich auszahlen.

Millionen verteilt, Töpfe leer

Insgesamt gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl drei Gewinne in dieser Höhe, einer davon eben in der Steiermark. Österreichweit wurden bei der Bonus-Ziehung am 20. Februar 2026 sämtliche Gewinntöpfe geleert. Neben dem großen Lotto-Jackpot wurde auch der Joker-Dreifachjackpot geknackt.

