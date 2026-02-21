Noch 5000 Haushalte ohne Strom in der Steiermark

Nach dem massiven Wintereinbruch in der Steiermark sitzen nur noch rund 5000 Haushalte im Dunkeln. Noch am Freitag waren es 30.000. Die Energie Steiermark spricht von einem enormen Fortschritt.

Nach 30.000 betroffenen Haushalten sind es jetzt nur noch 5000, doch die Reparaturen dauern weiter an.

Von 30.000 auf 5000: Der Wintereinbruch hat die Steiermark ins Dunkel gestürzt – jetzt kehrt langsam wieder Licht ein. Der heftige Schneefall hat die Steiermark seit Freitag, dem 20. Februar 2026, fest im Griff. In der Nacht auf Freitag und in den frühen Morgenstunden fielen in vielen Regionen große Schneemengen. Bäume stürzten unter der Last um und rissen Stromleitungen mit. Zeitweise waren laut Energie Steiermark bis zu 30.000 Haushalte ohne Strom, 5 Minuten berichtete. Besonders die West-, Ost- und Südsteiermark sowie der Raum Graz waren betroffen, die Obersteiermark blieb verschont. 5 Minuten-Leser meldeten Ausfälle unter anderem aus Laßnitzhöhe, Fehring und Weiterfeld an der Mur. Mehr als 840 Trafostationen waren zwischenzeitlich außer Betrieb. Die Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz.

Arbeiten unter schwierigen Bedingungen

Noch am Freitagabend waren rund 10.000 Haushalte nicht versorgt. Laut Energie Steiermark erschwerten vor allem gesperrte Straßen die Reparaturen. Monteure kamen vielerorts gar nicht oder nur mit Verzögerung zu den Schadstellen. Umgestürzte Bäume und die schwere Schneelast machten die Arbeiten zusätzlich gefährlich. Wie bereits berichtet, arbeiteten die Teams teils bis in die Nachtstunden. Auch am gesamten Wochenende bleiben alle verfügbaren Kräfte im Einsatz, um die Stromversorgung Schritt für Schritt wiederherzustellen.

©Energie Steiermark Monteure der Energie Steiermark arbeiten unter schwierigen Bedingungen an der Wiederherstellung der Stromversorgung nach dem heftigen Schneefall. ©Energie Steiermark Umgestürzte Bäume und schwere Schneelast führten in weiten Teilen der Steiermark zu tausenden Stromausfällen.

„Enormer Fortschritt“ seit Freitag

Am Samstagvormittag zeichnet sich eine deutliche Entspannung der Lage ab. Laut Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris sind aktuell noch rund 5000 Haushalte ohne Strom; ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Vortag, wie er gegenüber der Steirerkrone erklärte. In der Nacht hat es keine zusätzlichen Ausfälle gegeben, was die Situation weiter stabilisiert hat. Seit den frühen Morgenstunden stehen die Monteure erneut im Einsatz. Nach Einschätzung des Unternehmens sollen die meisten Betroffenen noch im Laufe des Tages zumindest vorübergehend wieder mit Strom versorgt werden.

Reparaturen dauern weiter an

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten aber noch nicht. Laut Energie Steiermark werden die Reparaturen über das Wochenende hinaus andauern. Das Ausmaß der Schäden sei groß, viele Leitungen müssten dauerhaft instandgesetzt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 10:26 Uhr aktualisiert