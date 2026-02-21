440 Rotkreuz-Kräfte trotzen Schneechaos in der Steiermark

Nach massiven Schneefällen in der Steiermark bleibt das Rote Kreuz weiter gefordert. In der Nacht auf Samstag standen 440 Sanitäter im Einsatz. Die gute Nachricht: Größere Ereignisse blieben aus.

Nachdem das Rote Kreuz Steiermark erst über Einschränkungen bei nicht zeitkritischen Krankentransporten informieren musste, wurde in der Nacht auf Samstag, dem 21. Februar 2026, noch einmal aufgestockt. Dienststellen in sämtlichen Regionen der Steiermark wurden zusätzlich besetzt. Insgesamt standen 440 Rotkreuz-Sanitäter mit 155 Fahrzeugen im Einsatz. Knapp 100 weitere Kräfte wurden in Bereitschaft gehalten, um bei Bedarf rasch reagieren zu können. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen verlief die Nacht weitestgehend ruhig. Größere Ereignisse mit Personenschäden blieben erfreulicherweise aus.

Notstrom sichert Einsatzfähigkeit

Die starken Schneefälle hatten zuvor nicht nur zu Einschränkungen im Krankentransport geführt, sondern auch zu einem sehr großen Stromausfall steiermarkweit. In Graz-Umgebung und im Bezirk Deutschlandsberg mussten deshalb drei Rotkreuz-Dienststellen mit Notstrom versorgt werden. Die eingesetzten Aggregate funktionierten einwandfrei. Damit war die Einsatzfähigkeit zu jeder Zeit gewährleistet; auch unter erschwerten Bedingungen.

©RK/STMK 440 Rotkreuz-Sanitäter standen in der Winternacht steiermarkweit im Einsatz, um die Versorgung trotz Schnee und Stromausfällen sicherzustellen.

Transporte teilweise wieder möglich

Zuletzt konnten nicht zeitkritische Krankentransporte in mehreren Bezirken nicht durchgeführt werden, betroffen waren Graz-Stadt, Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Leibnitz, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld sowie die Südoststeiermark. Zeitkritische Transporte wie Dialysefahrten, Strahlentherapien oder medizinisch dringend erforderliche Fahrten wurden weiterhin uneingeschränkt durchgeführt. Die rettungsdienstliche Versorgung war jederzeit sichergestellt. Mittlerweile können Einschränkungen bei nicht zeitkritischen Transporten zumindest teilweise aufgehoben werden. In den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz sind entsprechende Transporte aufgrund der Witterungsbedingungen jedoch weiterhin nicht möglich.

Enge Abstimmung mit Feuerwehren

In einzelnen Regionen werden Einsätze nach wie vor nur in enger Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren durchgeführt. So soll auch bei schwierigen Straßenverhältnissen die Erreichbarkeit der Einsatzorte und die Versorgung sichergestellt werden. In anderen Teilen der Steiermark beginnt sich die Lage schrittweise zu entspannen.