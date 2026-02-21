Südoststeiermark: Erste Straßen nach Schneebruch wieder frei

Seit den frühen Morgenstunden am Samstag, dem 21. Februar, stehen die Einsatzkräfte in der Südoststeiermark wieder im Dauereinsatz. Der Schneebruch sorgt weiter für gesperrte Landesstraßen - die Lage bleibt angespannt.

Der Schnee hat die Südoststeiermark fest im Griff. Trotz erster Erfolge bleibt es auf vielen Straßen gefährlich.

Während viele noch schlafen, rücken sie bereits aus: Seit den frühen Samstagmorgenstunden stehen die Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes in der Südoststeiermark im Dauereinsatz. Der starke Schneefall hat zahlreiche Straßen in der Region getroffen. Besonders Schneebruch sorgt für massive Probleme. Um sich rasch ein Bild der Situation zu machen, wurden auch Drohnen eingesetzt. Diese stammen vom STED sowie von der Freiwilligen Feuerwehr. So konnte ein Überblick über das gesamte Schadensausmaß geschaffen werden.

Schwere Geräte im Einsatz

Neben den klassischen Räumfahrzeugen kommen zusätzliche Maschinen zum Einsatz. Zwei Schneefräsen der Straßenmeistereien Murau und St. Gallen (Liezen) unterstützen bei der Aufarbeitung der gesperrten Landesstraßen. Auch zwei Harvester – also Forstmaschinen – sind im Einsatz. Ihr Ziel: umgestürzte Bäume rasch entfernen und Gefahrenstellen beseitigen. Mit Hochdruck wird daran gearbeitet, die Verkehrswege wieder freizumachen. Jede geräumte Strecke bringt ein Stück Normalität zurück.

Erste Straßen wieder offen

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Einzelne Straßenabschnitte konnten bereits geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das sorgt für etwas Entlastung in der Region. Dennoch ist Vorsicht weiterhin oberstes Gebot. Vor allem in Waldabschnitten besteht noch erhöhte Gefahr. Äste können nachbrechen, Bäume plötzlich umstürzen. Die Situation bleibt daher angespannt.

Sperren unbedingt beachten

Der Straßenerhaltungsdienst des Landes Steiermark appelliert eindringlich an die Bevölkerung: „Bitte weiterhin unbedingt Sperren und Absicherungen beachten“. Auch wenn eine Strecke auf den ersten Blick passierbar wirkt, kann sie weiterhin gefährlich sein. Wer unterwegs ist, sollte besonders aufmerksam fahren und Hinweisschilder ernst nehmen.