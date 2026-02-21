Steiermark: Landesspitze dankt Einsatzkräften nach Schneechaos

Starker Schneefall und Schneeregen haben am Freitag, dem 20. Februar 2026, in der Steiermark für massives Chaos gesorgt. Innerhalb von nur 24 Stunden rückten an die 470 steirischen Feuerwehren zu mehr als 1.900 Einsätzen aus. Laut Landesfeuerwehrverband war es der einsatzreichste Tag seit Bestehen der Landesleitzentrale. Schneebruch und umgestürzte Bäume machten in nahezu allen Regionen Probleme. Dazu kamen Verkehrsunfälle und zahlreiche Fahrzeuge, die hängen geblieben sind. Aktuell sind noch immer rund 100 Feuerwehren im Einsatz.

Tausende ohne Strom

Besonders dramatisch war die Lage bei der Stromversorgung. Rund 40.000 Haushalte waren gestern ohne Strom, an die 1.100 Trafostationen waren betroffen. Etwa 150 Monteure der Energie Steiermark arbeiteten unter gefährlichen Bedingungen daran, die Versorgung wiederherzustellen. Derzeit sind noch rund 4.000 Haushalte unversorgt. Sie sollen laut Angaben innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder an das Stromnetz angeschlossen sein.

Dank an die Einsatzkräfte

Landeshauptmann und Katastrophenschutzreferent Mario Kunasek (FPÖ) betont: „Es ist immer wieder gut zu wissen: Wir können uns rund um die Uhr auf unsere Polizei, Rettungsorganisationen und Feuerwehren verlassen – vor allem auch bei Extremwetterereignissen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen Einsatzkräften und Helfern, die gestern wieder fast Unmenschliches für unsere Sicherheit geleistet haben. Mein Dank gilt auch allen Gemeindebediensteten, Mitarbeitern im Straßenerhaltungsdienst, den Energieversorgern und der Abteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung. Ebenso ein herzliches Danke an das Personal in unseren Krankenanstalten. Auf diesen Zusammenhalt und diese Fürsorge für unsere Bürger dürfen wir zu Recht stolz sein”.

©Land Steiermark/Andreas Resch Landeshauptmann Mario Kunasek bedankt sich bei den Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz nach dem Schneechaos in der Steiermark.

„Wenn die Sirenen abgehen“

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) richtete klare Worte des Dankes an alle Helferinnen und Helfer: „Die Schneemassen hatten die Steiermark gestern vielerorts fest im Griff. Ich möchte mich bei allen bedanken, die im Einsatz stehen und mithelfen, Schaden zu verhindern und zu beseitigen – allen voran bei den Freiwilligen Feuerwehren, die seit gestern vielerorts nahezu im Dauereinsatz waren und es teilweise noch immer sind. Wenn die Sirenen abgehen, dann können wir uns darauf verlassen, dass die Kameradinnen und Kameraden zu den Rüsthäusern eilen und für unsere Sicherheit sorgen. Wir können uns darauf verlassen, dass das Rote Kreuz, die Rettungskräfte, die Polizei zur Stelle sind. Dafür möchte ich mich ganz besonders bedanken. Bitte passen Sie bei allen Einsätzen weiterhin gut auf sich auf! Mein Dank gilt auch allen Landesbediensteten, die – etwa in der Fachabteilung Katastrophenschutz oder beim Straßenerhaltungsdienst – großartige Arbeit leisten. Und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Energie Steiermark, die sofort an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet haben. Ein großer Dank an alle, die helfen!”