Lebenshilfe Hartberg lädt wieder zur Osterausstellung

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Integrationszentrum Neudau ein wichtiger Bildungs‑, Arbeits‑ und Begegnungsort für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung bzw. mit Lernbeeinträchtigung. In allen Bereichen des Hauses – Küche, Service, Reinigung und Wäscherei – sind Menschen mit Behinderung beschäftigt. Ihnen wird mit einem entsprechenden Bescheid laut Steiermärkischen Behindertengesetz eine Beschäftigung in der Arbeitswelt ermöglicht. Sie werden dabei vom Fachpersonal begleitet und je nach individuellen Möglichkeiten und Interessen auch auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet.

Für Menschen mit hohem Hilfebedarf und entsprechendem Bescheid bietet die Lebenshilfe Hartberg neben ihren Standorten in Pöllau, Vorau und St. Johann/Haide auch an ihrem Standort Neudau eine individuell abgestimmte Tagesbegleitung an. Das Integrationszentrum der Lebenshilfe Hartberg verfügt über einen geräumigen Kultursaal und einen sonnigen Wintergarten. Es ist ein beliebter Ort für Veranstaltungen, Begegnungen und Ausstellungen und wird auch für seine Kulinarik im neugestalteten Gastro-Bereich „Das Inklusiv“ geschätzt.

Osterausstellung 2026

Ein Highlight im Veranstaltungskalender des Integrationszentrums ist die alljährliche Osterausstellung. Bei der diesjährigen Ausstellung am 14. März stehen wieder die kreativen Arbeiten der Tageswerkstätten der Lebenshilfe Hartberg im Mittelpunkt. Die Besucherinnen und Besucher haben zwischen 13 bis 17 die Möglichkeit, handgefertigte Deko‑ und Geschenkartikel aus dem umfangreichen Sortiment, sowie Gewürze und Backmischungen der Linie Kost‑Bar zu erwerben. Auch regionale Hobbykunst und Floristik bereichern die Ausstellung mit ihren kreativen Angeboten und zeigen die Vielfalt der Region. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt „Das Inklusiv“ mit seinem engagierten Gastro‑Team. Ein Besuch der Ausstellung bietet nicht nur einen entspannten Samstagsausflug, sondern unterstützt aktiv die gelebte Inklusion in unserer Region.