Gesundheitsversorgung: So soll es mit dem LKH Bad Aussee weitergehen

Landesrat Kornhäusl und Klubobmann Triller trafen sich in Bad Aussee mit Vertretern der Region zu einer intensiven Diskussion zur Zukunft des Gesundheitswesens im Ausseerland. So soll es weitergehen.

Diese Woche lud Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl gemeinsam mit FPÖ -Klubobmann Marco Triller die Bürgermeister des Ausseerlands sowie Vertreter des Forum Pro LKH Bad Aussee zu einem Gespräch. Das Treffen fand in konstruktiver Atmosphäre im Rathaus Bad Aussee statt. „Wir alle wollen eine gute und sichere Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Ausseerland und uns ist klar, dass die anstehenden Veränderungen zu Sorgen und Ängsten in der Region führen. Deshalb wollen wir miteinander daran arbeiten, Verunsicherungen zu nehmen und wenn Versorgungslücken erkannt werden, wollen wir gemeinsam Lösungen finden“, sind sich alle Teilnehmer einig.

Notfallversorgung ist gesichert

Von Landesrat Karlheinz Kornhäusl wurde bekräftigt, dass die Zukunft des Notarztstützpunktes Bad Aussee gesichert ist. In diesem Zusammenhang wurde auch erläutert, dass es in der Steiermark sogar etablierte Notarztstützpunkte gibt, die nicht an Spitalsstandorten stationiert sind. Zudem wird betont, dass die Steiermark als eines von zwei Bundesländern über nachtflugtaugliche Notarzthubschrauber verfügt. Insbesondere bei Rettungseinsätzen auf Skipisten, im unwegsamen Gelände sowie entlegenen Gebieten kann auf diese rasche Hilfe zurückgegriffen werden.

Akutversorgung ist gesichert

Für die Akutversorgung der Bevölkerung wird neben den niedergelassenen Ärzten mit Visiten- und Bereitschaftsdiensten (Kontaktaufnahme über das Gesundheitstelefon 1450), dem Rettungsdienst des Roten Kreuzes (Notruf 144) auch weiterhin das Krankenhaus Bad Aussee rund um die Uhr geöffnet sein. Vor Ort erfolgt von den Ärzten eine Ersteinschätzung, Behandlung und, wenn es notwendig ist, eine Weiterleitung an ein spezialisiertes Haus.

Sicherheit für Mitarbeiter

Ein zentrales Thema ist die persönliche Zukunft der Mitarbeiter im Krankenhaus Bad Aussee. Die KAGes führt als Dienstgeber mit allen Betroffenen persönliche Gespräche zur weiteren persönlichen Entwicklung und versucht, nach Möglichkeit bestehende Wünsche zu berücksichtigen. Jedenfalls fix ist, dass kein Mitarbeiter gekündigt wird.

Ambulantes Angebot im Spital

Im Gespräch wurde das zukünftige Leistungsspektrum des Spitals in Bad Aussee erläutert, präzisiert und ein erweitertes ambulantes Versorgungsangebot vorgestellt. Das Angebot an Spezialambulanzen soll nach dem Freiwerden der Räumlichkeiten und notwendigen Adaptierungen sukzessive ausgebaut werden.

Zukunftsperspektiven für das LKH Bad Aussee

Darüber hinaus war auch die Weiterentwicklung des Krankenhausstandorts ein Thema. Derzeit laufen die Vorarbeiten für den Aufbau der neuen Akutgeriatrie und Remobilisation (AG/R), die als Spezialdisziplin der Abteilung für Innere Medizin geführt wird. Ihre Installation benötigt entsprechende räumliche Adaptierungsarbeiten, sodass über die Verwendung eventuell freier Räumlichkeiten zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesprochen werden kann. Im Zuge des Gesprächs wurde aber vereinbart, dass die Verantwortungsträger aus der Region über die mögliche Nachnutzung von Räumlichkeiten, so sie von der KAGes in Zukunft nicht benötigt werden, eingebunden werden. Jedenfalls weiter vor Ort in Betrieb bleiben das CT-Gerät (Computer-Tomographie) und das Labor. Das Leistungsspektrum der AG/R wird im Großen und Ganzen jenes der bestehenden Abteilung für Innere Medizin darstellen, jedoch speziell auf die Bedürfnisse von Patienten ab 65 Jahren abzielen. Aktuell beträgt der Altersdurchschnitt der Patienten auf der Abteilung für Innere Medizin in Bad Aussee rund 80 Jahre (KAGes-Durchschnitt 74), sodass von einem reibungslosen und fließenden Übergang ausgegangen werden kann. Die Spezialisierung bietet für den Standort jedoch die Chance, in Zukunft verstärkt für Patienten aus einem größeren Einzugsgebiet wirksam zu werden. Wenn aufgrund der Attraktivität der AG/R eine Aufstockung der Kapazitäten erforderlich wird, soll dies im Zuge der jährlichen RSG-Revisionen thematisiert werden.

Absiedelung der Chirurgie

Klargestellt wurde auch, dass die Absiedelung der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie, wie sie derzeit besteht, erst dann beginnt, wenn der Vertrag mit Oberösterreich in Kraft ist. Da die Gespräche mit Oberösterreich (Kooperation mit Bad Ischl) und Salzburg (Kooperation mit Schwarzach) sehr konstruktiv laufen, wird derzeit davon ausgegangen, dass noch im ersten Halbjahr 2026 mit einer Einigung zu rechnen ist. Wenn der Vertrag frühzeitig fertig wird, wurde von der KAGes der 1. April 2026 als frühestmöglicher Zeitpunkt für die Absiedelung definiert.