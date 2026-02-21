Bundesheer: Kapelle am Fliegerhorst Hinterstoisser eröffnet.

Bei einer Pressekonferenz am 16. Februar wurde die neue Jubiläumskapelle am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg feierlich im Beisein der Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und zahlreichen weiteren Ehrengästen eröffnet. Am zweitgrößten Standort des Bundesheeres erfüllt sich damit ein über Jahrzehnte gehegter Wunsch. Die Kapelle wurde von Jänner bis November 2025 errichtet, wobei sich die Gesamtkosten auf 250.000 Euro belaufen. Die Kapelle lädt Soldaten sowie Zivilbedienstete zur persönlichen Einkehr ein und bietet einen Raum für Ruhe und Besinnung. Zugleich kann sich die Kapelle bei größeren militärischen Feiern zum Exerzierplatz hin öffnen und so einen würdigen Rahmen für festliche Anlässe schaffen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagte bei der Eröffnung: „Mit der neuen Kapelle am Fliegerhorst Hinterstoisser schaffen wir einen Ort der Ruhe, der Orientierung und der Hoffnung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Gerade in einem fordernden Alltag braucht es Räume der Besinnung und des Innehaltens. Mission Vorwärts – auch mit Gottes Segen.“