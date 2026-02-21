Neue Details zu tödlichem Lawinenabgang: Opfer war erst 21 Jahre alt

Am Samstagnachmittag, 21. Februar 2026, kam es in den Wölzer Tauern zu einem tödlichen Lawinenabgang, 5 Minuten berichtete. Nun wurden nähere Details dazu bekannt. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 21-jährigen Slowaken.

Am Abend gab die Polizei nähere Details zum tödlichen Lawinenabgang bekannt: So war eine Gruppe von sechs slowakischen Alpinskifahrern am Samstagnachmittag im Skigebiet in den Wölzer Tauern (Bezirk Murau in der Steiermark) unterwegs. Gegen 13.40 Uhr verließen die Wintersportler die gesicherte Piste und fuhren in den freien Skiraum ein, heißt es.

21-Jähriger von Lawine vollständig verschüttet

Als der 21-Jährige im Bereich „Hoher Zinken“ auf einer Seehöhe von rund 1.900 Metern talwärts fuhr, löste sich oberhalb von ihm ein Schneebrett. Die Lawine hatte ein Ausmaß von etwa 200 mal 200 Metern. Der Mann wurde von den Schneemassen erfasst und vollständig verschüttet. Die fünf weiteren Mitglieder der Gruppe blieben unverletzt.

Großeinsatz in der Steiermark: 120 Rettungskräfte im Einsatz

Nach der Alarmierung durch die Landeswarnzentrale Steiermark wurde ein Großeinsatz eingeleitet. Mehrere Bergrettungsortsstellen aus den Bezirken Murau und Murtal rückten aus. Ebenso standen die Alpinpolizei, Einsatzkräfte der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung Steiermark, der Polizeihubschrauber sowie der Rettungshubschrauber C17 im Einsatz. Insgesamt standen rund 120 Einsatzkräfte im Einsatz.

Lawinenabgang: 21-Jähriger konnte nur noch tot geborgen werden

Ein Lawinensuchhund der Bergrettung konnte den Verschütteten schließlich unter den Schneemassen lokalisieren. Der 21-Jährige wurde in einer Tiefe von rund 140 Zentimetern aufgefunden und konnte nur noch tot geborgen werden. Die genaue Ursache der Lawinenauslösung ist Gegenstand laufender Ermittlungen durch die Alpinpolizei. Keiner der sechs Skifahrer führte eine Lawinenausrüstung mit sich.