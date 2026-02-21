Nach starkem Schneefall: Noch einige hundert Haushalte ohne Strom

Nach den massiven Stromausfällen infolge der starken Schneefälle entspannt sich die Lage weiter. Laut Energie Steiermark sind die Hochspannungsleitungen wieder in Betrieb und nur noch einige hundert Häuser ohne Strom.

Nach den heftigen Schneefällen am Freitag, 20. Februar, hat sich die Lage bei der Stromversorgung in der Steiermark deutlich entspannt. Zwischenzeitlich waren rund 30.000 Haushalte ohne Elektrizität, zahlreiche Einsatzteams arbeiteten seitdem unter schwierigen Bedingungen an der Behebung der Schäden. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Teams der Energienetze Steiermark konnten am Freitagabend bereits rund zwei Drittel der betroffenen Haushalte wieder ans Netz gebracht werden. Die Arbeiter waren teils bis spät in die Nacht im Einsatz

Noch einige hundert Haushalte ohne Strom

Gegen 18.30 Uhr gab es am Samstag seitens der Energie Steiermark ein weiteres Update zur Lage. „Alle 110-kV-Leitungen sind wieder vollständig in Betrieb. Die Arbeiten im Mittel- und Niederspannungsnetz laufen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg bis in die späten Nachtstunden weiter“, heißt es. Mittlerweile sind nur noch einige hundert Haushalte ohne Stromversorgung. „Die Monteur:innen der Energienetze Steiermark stehen weiterhin im vollen Einsatz – bis auch die letzten Störungen behoben und alle Kund:innen wieder versorgt sind“, heißt es abschließend.



