/ ©TSV Hartberg
Das Bild auf 5min.at zeigt, wie ein Fußballfeld vor einem Spiel vom Schnee freigeschaufelt wird.
Vor dem Match wurde des Spielfeld gemeinsam mit zahlreichen Helfen vom Schnee freigeschaufelt.
Hartberg/Graz
21/02/2026
Sport

1:0 – Hartberg gewinnt Steirer-Derby gegen GAK

Im Steierderby setzte sich der TSV Hartberg am Samstag knapp mit 1:0 gegen den GAK durch.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Im Steierderby setzte sich der TSV Hartberg am Samstag in der Profertil Arena mit 1:0 gegen den GAK durch. Die Grazer, die mit einigen verletzungsbedingten Ausfällen in die Partie gingen, konnten ihre Hoffnungen auf den Sieg nicht umsetzen. „Bitter… Wir müssen in Hartberg eine knappe Niederlage einstecken“, so die Grazer in einem ersten Statement zum Spielausgang. In Hartberg feiert man indessen den Heimsieg. Ein detaillierter Spielbericht folgt.

