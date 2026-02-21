So wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark

Am Sonntag zeigt sich die Steiermark überwiegend wolkig. In der nördlichen Obersteiermark muss mit zeitweisem Regen gerechnet werden, während es im Süden und Südosten größtenteils trocken bleibt.

Am Sonntag bleibt die Steiermark wettertechnisch durchwachsen. In der nördlichen Obersteiermark dominieren dichte Wolken und zeitweise Regen, während die Schneefallgrenze auf über 1500 Meter ansteigt. Der Westwind sorgt für mildere Temperaturen, die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad. Im Oberen Murtal, Mürztal und im Südosten der Steiermark bleibt es größtenteils trocken. Viel Sonnenschein ist auch hier allerdings nicht zu erwarten, die Tage verlaufen überwiegend grau und wolkig. Insgesamt zeigt sich das Wetter landesweit wechselhaft: Während in höheren Lagen etwas Niederschlag möglich ist, profitieren tiefer gelegene Regionen von vergleichsweise mildem und weitgehend trockenen Bedingungen.